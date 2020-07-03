Рванули в Горный: на Чуйском тракте собралась огромная пробка

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" поделились видео, на котором запечатлена пробка на трассе Барнаул — Бийск. С 3 июля Республика Алтай открыта для туристов, которые массово отправились на отдых.
О снятии ограничений объявил глава республики Олег Хорохордин. Однако он отметил, что важно соблюдать все меры предосторожности и санитарно-эпидемиологические нормы.
В число требований входит регулярное обеззараживание открытых пространств, таких как беседки, скамейки, детские площадки, банковские терминалы и т.д. Кроме того должна проводиться регулярная профилактическая дезинфекция помещений кафе и гостиниц. Персонал перед началом работы должен пройти тест на COVID-19.
Закрытым остается Кош-Агачский район, где фиксируется наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
Там просто идет расширение дороги. Ремонт. Знаки 40. Местами реверствное движение. Вот и собрались.
Ушлик, снимающий видео, вообще по встречке едет в зоне действия знака "Обгон запрещён". Найти и наказать по всей строгости. Из-за таких, как он, эти
пробки и собираются: и в городе и на трассе, сначала вылезут, а потом обратно в ряд щемятся
регик прет по встречке?
афтар видоса муфлон!!!