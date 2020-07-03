Глава Минздрава рассказал, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что полноценная жизнь в стране начнется не раньше чем в феврале, пишет "Интерфакс".
"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", — аргументировал свою позицию министр.
Он добавил, что вторая волна заболеваемости, которая будет сопоставима по мощности с первой, вряд ли возможна.
"Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики", — отметил Мурашко.
Комментарии
мы даже спрашивать его не будем. пусть только попробует детей без школ и секций оставить
А Россияне никогда нормальной жизнью не жили. И не будут. Крест на России такой.Скоро опять что нить новое придумают.Ожидайте.