Барнаулец поймал 15-килограммовую рыбу на жареную колбаску

Житель Барнаула Иван поймал на удочку огромного сазана весом 15,6 килограммов. О шикарном улове рассказал телеканал "Катунь 24".
Рыбак отметил, что сазанчика он выловил в Оби недалеко от Барнаула. По словам мужчины, в качестве приманки он использовал жаренную колбасу.
Рыбалкой Иван увлекается очень давно и уже ловил крупных сазанов и карпов, но рыба, которая попалась ему в этот раз, стала самой большой за все время.
Ранее amic.ru писал о том, что в Алтайском крае госинспекторы вместе с сотрудниками ФСБ поймали браконьера. У нарушителя правил рыболовства изъяли 63 стерляди. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценили в 576 тысяч рублей.
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