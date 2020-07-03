Алтайская компания выделит около 2 миллионов рублей для детей, больных диабетом

Компания "Железобетонные изделия Сибири" выделит на инсулиновые помпы для больных тяжелой формой сахарного диабета детей около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Предприятие действует в сотрудничестве с региональным отделением Российского детского фонда. Руководство взяло обязательство ежемесячно перечислять средства на приобретение одной помпы для нуждающегося ребенка. Стоимость одного комплекта – более 100 тысяч рублей.
Медоборудование получили уже шесть детей из Алтайского края, а на днях еще две девочки из Барнаула получат долгожданные помпы.
Мама семилетней Вики, одной из участник проекта рассказала, что ребенок тяжело переносит ежедневные проколы пальца и уколы. В этом году девочка пойдет в первый класс и приспособление поможет ей спокойно обучаться в школе.
"С инсулиновой помпой для моей дочки начнется более качественная жизнь, без лишних инъекций инсулина и дополнительных переживаний об уровне сахара в крови. Вика сможет спокойно учиться, не переживать о своем диагнозе и просто радоваться жизни, как обычный ребенок", – поделилась мама Вики.
Руководство региона оценило вклад компании в оказание помощи детям, а директор "Железобетонных изделий Сибири" Кирилл Овсянников был награжден Благодарственным письмом Правительства Алтайского края.
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