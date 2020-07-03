Суд вынес приговор осквернителям вечного огня в Кронштадте

Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор двум девушкам и мужчине, которые обвинялись в осквернении вечного огня. На пламени они пожарили сосиски и зефир.
В суде было установлено, что 24 мая 2020 года группа людей пришли на место захоронения и надмогильного сооружения "Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов" и при помощи пламени приготовили пищу на шампурах.
В отношении обеих девушек было принято решение о назначении им штрафа в размере 15 тысяч рублей. Молодой человек, который был инициатором преступного действия, несмотря на раскаяние, получил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, пишет Regnum.
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