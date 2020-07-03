В Белокурихе впервые за 30 лет сел рейсовый самолет

Фото: amic.ru /Вячеслав Мельников
Сегодня, 3 июля в аэропорт Белокурихи приземлился первый за 30 лет самолет, выполняющий регулярный пассажирский рейс. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".
Рейс выполняет авиакомпания "Сибирская Лёгкая Авиация", в парке которой самолеты Ан-28 и L-410. Как ранее сообщил amic.ru, стоимость билета в одну сторону составляет 1500 рублей. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю утром и вечером. Белокуриху из Горно-Алтайска – в 19:00 (понедельник, пятница), в Горно-Алтайск – в 08:00 (вторник, суббота).
Как отметили в канале, развитие региональных авиасообщений субсидируется Правительством Алтайского края. На данный момент прорабатываются рейсы между Белокурихой и другими городами Западной Сибири – Томском, Новосибирском и Новокузнецком.
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