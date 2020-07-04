Таксист сбил подростка-велосипедиста в Барнауле

Автомобиль с опознавательными знаками такси Maksim сбил велосипедиста на улице Весенней в Барнауле, сообщают очевидцы. По их словам, он переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.
"Пострадавшему на вид около 16 лет. Отмечается, что он живой и самостоятельно передвигается", – гласит текст поста о ДТП с участием несовершеннолетнего в паблике "Инцидент Барнаул".
На фотографии видно, что иномарка остановилась буквально в 2-3 метрах за пешеходным переходом, следовательно, ее скорость была не слишком высокой. О травмах пострадавшего ничего не сообщается.
Напомним, что согласно правилам дорожного движения, велосипедистам перед пересечением пешеходного перехода следует остановить велосипед, спешиться и, убедившись в безопасности перехода, пройти по зебре пешком, ведя транспортное средство рядом с собой.
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