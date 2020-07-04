Суббота, 4 Июль, 22:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,5
€ 79,22
20°

674515 +6632
Обь
232см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

Родственник Владимира Путина возглавит политическую партию

, ИА "Амител"
Решение об этом планируют принять 5 июля
Роман Путин / Фото: Яна Задорожная, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

Роман Путин / Фото: Яна Задорожная, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина возглавит политическую партию "Народ против коррупции", сообщает пресс-служба партии.

21 июня Роман Путин подал заявление на получение партийного билета, а спустя две недели на съезде его однопартийцы рассмотрят вопрос назначения родственника главы государства председателем и лидером "Народа против коррупции". Бюро генсовета партии рекомендовало принять кандидатуру Путина на этот пост.

Заседание состоится в воскресенье, 5 июля. На этом же съезде примут решение о дальнейшей судьбе партии. В частности, обсудят направления деятельности и участие в выборах.

Роман Путин – бывший сотрудник ФСБ. Он уже пробовал себя на госслужбе. В 2012 году он стал советником губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, но в следующем году его уволили. Роман Путин утверждает, что это было местью за разнос, который президент устроил главе сибирского региона на госсобрании.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роман Путин создает политическую партию на базе движения "Люди дела". Политологи выразили сомнения по поводу того, что эти действия были согласованы с администрацией президента. Во время жарких споров по поводу несменяемости власти и в канун важнейшего голосования по вопросу изменений в Конституцию – это не самое мудрое решение, утверждали специалисты.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:22
Родственник Владимира Путина возглавит политическую партию 0
21:49
Пьяный мотоциклист без прав разбился на алтайской трассе 0
21:19
Александр Гудков поделился фото с Телецкого озера 0
20:40
Алтайского инвалида-путешественника выручили курганские полицейские 0
20:03
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 97 0
19:39
Таксист сбил подростка-велосипедиста в Барнауле 3
19:07
В алтайском селе незаконно подняли тариф ЖКХ в пять раз 1
18:42
Заработал на Camaro. Глава Горного Алтая отчитался о доходах 1
18:27
Песков прокомментировал объявление о продаже мятой рубашки Владимира Путина 3
17:49
На Алтае дискотекой отметили открытие турбаз. Видео 20
17:18
Темное грозовое небо и долгожданный дождь в Барнауле. Фоторепортаж 0
16:43
Соцсети: 14-летний подросток утонул в Алтайском крае 0
16:10
Число умерших россиян с COVID-19 превысило 10 тысяч 4
15:34
66-летний мужчина пропал в Барнауле 0
15:03
ВФЛА не выплатила в срок World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов 16
14:30
В Республике Алтай за сутки умерли двое заразившихся коронавирусом 0
14:01
Опубликован текст обновленной Конституции РФ 8
13:31
"От винта!". Фоторепортаж с открытия рейса Белокуриха — Горно-Алтайск 1
13:00
Тина Канделаки заявила, что iPhone уже "не очень" 7
12:26
В Алтайском крае скончались еще четверо человек с коронавирусом 13
12:07
Новый рекорд. В Алтайском крае выявили 92 новых случая COVID-19 67
11:51
Еще одна больница Барнаула стала госпиталем для зараженных коронавирусом 13
11:27
С утра пораньше. Барнаульцы жалуются на начавшуюся стройку между "Лентой" и "Ашаном" 15
10:51
Владимиру Путину пожаловались на мороженое "Радуга" из-за ЛГБТ-символики 19
10:18
Улицу Попова в Барнауле перекроют на месяц. Подробности и схема проезда 11
09:55
В центре Барнаула временно отключат светофоры на четырех перекрестках 1
09:22
Заместителя главы Минобрнауки подозревают в хищении 40 миллионов рублей 5
08:51
"До чего же красивая". Ляйсан Утяшева показала длинные ноги в необычном мини-платье 12
08:20
Любовь и покупки лишь разочаруют. Что нельзя делать в лунное затмение 5 июля 2020 0
08:10
Отдых на Алтае. Куда поехать летом 2020 и сколько стоит 2
07:36
Алтайский депутат отказался подписывать протокол по итогам голосования по поправкам 39
07:05
Лунное затмение 5 июля 2020 года: когда смотреть и будет ли видно в Алтайском крае 1
06:38
Назван способ продлить жизнь и избежать инвалидности в старости 7
06:03
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 4 июля 0
23:41
Такой день. Визит министра образования и строительство алтайского "Артека" 0
23:30
Из-за ремонтных работ движение по улице Попова в Барнауле ограничат на месяц 2
23:27
В Алтайском крае осудят женщину, оскорбившую полицейского за запрет поджигать траву 3
23:12
Суд вынес приговор осквернителям вечного огня в Кронштадте 8
22:54
Путин заявил, что в России нет дискриминации сексуальных меньшинств 27
22:36
В Алтайском крае двое подростков обокрали магазин и угнали два автомобиля 2
22:03
В Белокурихе впервые за 30 лет сел рейсовый самолет 4
21:52
Кремль ответил на критику поправок в Конституцию из-за рубежа 4
21:34
В WhatsApp появится несколько новых функций 0
21:05
Алтайская компания выделит около 2 миллионов рублей для детей, больных диабетом 1
20:46
Уточнена причина смерти отца Хабиба Нурмагомедова 1
20:24
В Барнауле полиция задержала четверых мужчин, которые незаконно "обыскали" прохожего 4
20:01
В Кремле рассказали, когда поправки в Конституцию вступят в силу 1
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 96 0
19:33
Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельной аварии 2
19:18
В Алтайском крае мужчина угнал автомобиль, сбежал в лес и притворился спящим 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.