Застройщики готовы потратить 201 млн на последний пригодный для жилья квартал Барнаула

Завершился прием заявок на участие в аукционе на застройку квартала 2036, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
На роль застройщика территории претендуют четыре компании: СЗ "Алгоритм-Инвест" (ИСК "Алгоритм"), ООО "Строительная инициатива" (ООО "Жилищная инициатива"), ООО "Главалтайстрой" (ГК "Союз") и ИСК "Строительный камень". Аукцион пройдет 7 июля, в 14:00, по адресу: улица Никитина, 59а.
Добавим, что микрорайон 2036 занимает площадь 12,8 га. Он ограничен улицами Солнечная поляна, 280-летия Барнаула, Христенко и С. Семенова.
Этот микрорайон стал последней свободной территорией, пригодной для комплексной жилой застройки в городе. В связи с этим на лот уже установлена довольно высокая цена (201 млн рублей). Вероятно, что она сильно вырастет в процессе торгов.
Как ранее писал amic.ru, на застройку квартала 2036 мэрия дает 10 лет. Согласно условиям документа, до 2025 года на участке должны быть построены коммуникации, дороги и многоквартирные дома выше 8 этажей, до 2027 года – детский сад-ясли на 260 мест, до 2030-го – средняя школа на 1 296 мест.
В Алтайском крае по национальному проекту "Жилье" до 2025 года должны построить 5,6 млн "квадратов". Ежегодно в регионе застройщики должны сдавать почти 1 млн квадратных метров (многоквартирное жилье и индивидуальные жилые дома), из которых 700-800 тысяч – в Барнауле.
Комментарии