МИД призвал россиян, которым помогли вернуться из-за границы, вернуть деньги в бюджет

МИД России попросил россиян, которые ранее застряли за границей из-за коронавируса и вернулись домой без уведомления, вернуть излишки денег, отправленных в качестве помощи. Такие сообщения появились в личных кабинетах на портале Госуслуг и на электронной почте граждан, пишут "РИА Новости".
"По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме... Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета", — говорится в тексте уведомления.
В Минкомсвязи пояснили, что рассылка инициирована по просьбе МИД России.
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