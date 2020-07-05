Цикл мероприятий ко дню рождения Василия Шукшина подготовили в Алтайском крае

К 91-й годовщине со дня рождения Василия Макаровича Шукшина в Алтайском крае подготовили цикл мероприятий на замену "Шукшинским дням". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
В Минкультуры отметили, что несмотря на отмену фестиваля из-за коронавируса, поклонники творчества Василия Макаровича смогут познакомиться с новыми выставками как в онлайн, так и в оффлайн формате. Кроме того для них проведут онлайн-лекции и викторины.
1 июля стартовала масштабная Всероссийская виртуальная литературная акция "О Шукшине высоким слогом", в рамках которой ученые, политики, работники музеев и актеры читают стихотворения Шукшина или те, которые ему посвятили. Видеоролики будут размещаться на сайте и в соцсетях Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина.
Полный план мероприятий опубликован на сайте регионального Минкульта.
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