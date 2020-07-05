Психиатр рассказал, что Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП

Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко рассказал, как Михаил Ефремов может избежать уголовной ответственности за совершение смертельного ДТП. Ранее в СМИ появилась информация о том, что защита актера на суде может заявить о его проблемах со здоровьем.
Специалист пояснил, что основанием для освобождения от ответственности может стать состояние невменяемости обвиняемого. Например, если адвокаты докажут, что за рулем у Ефремова случился приступ эпилепсии, то ответственности за смертельное ДТП он не понесет.
"Если это был алкогольный психоз, допустим, в рамках белой горячки, галлюциноза, параноида алкогольного, если он будет стационарно подтвержден, Ефремов также будет освобожден от уголовной ответственности в связи с психотическим состоянием, обусловленным невропатией", -отметил специалист Косенко в эфире "Пятого канала".
Напомним, ранее адвокат Ефремова заявил, что актер ничего о ДТП не помнит.
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