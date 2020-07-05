Канье Уэст заявил, что будет бороться за пост президента Америки

Американский музыкант и продюсер Канье Уэст заявил, что намерен участвовать в президентской гонке в США, пишут "РИА Новости".
"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — написал он на своей странице в Twitter.
Музыкант не уточнил, когда именно он собирается вступить в борьбу за пост президента, но свое сообщение он сопроводил хэштегом "Видение 2020". Поддержал решение Уэста основатель SpaceX Илон Маск.
Ранее певец уже заявлял о своем желании баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Комментарии
переобувается на лету.
Отлично,значит опять трампа выберут!
5.07.2020 13:22
селия
Отлично,значит опять трампа выберут!
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Предлагать не значит жениться.
*вы не любите Путина ?