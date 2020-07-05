Аномальная жара и чрезвычайная пожароопасность ожидаются в Алтайском крае

Специалисты Гидрометцентра предупредили ряд регионов России об аномальной жаре с 5 по 7 июля. Прогноз метеорологов опубликовало агентство "РИА Новости".
Особенно жарко будет в Саратовской области (до +40), Ростовской (+40-41 градус), Астраханской (+40-42 градуса) областях и Калмыкии (+42-43 градуса).
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе", — отмечается в сообщении Гидрометцентра.
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