Алтайский край стал лидером России по протяженности автомобильных дорог

Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по протяженности автомобильных дорог с показателем в 54,3 тысячи километров. Об этом сообщает RT.
Далее в списке расположились Башкирия с общей длинной в 48,6 тысяч км, Московская область с протяженностью в 43,5 тысяч. Четвертое место занял Краснодарский край (42,5 тысяч), пятое – Самарская область (41,5 тысяч).
Короче всех дороги оказались в Ненецком Автономном Округе (382 км), Севастополе (1,1 тысяча), Чукотке (2,16 тысяч), Камчатском крае (2,2 тысячи) и Магаданской области (2,7 тысяч).
Общая протяженность дорог в России в 2019 году составила 1,5 миллиона километров.
Комментарии
дорог с асфальтовым покрытием или включая направления, тропинки? а по качеству там есть рейтинг?
только по качеству дорог в конце списка....
Сейчас дороги очень неплохие. У нас в районе отремонтировали много дорог.
Надо километры дорог отнести на квадратные километры площади региона, этим и мериться