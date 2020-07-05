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Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

, ИА "Амител"
На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ
Фото: profile.ru

Фото: profile.ru

Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.

Как объяснил врач Лев Рудин, много лет наблюдавший артистку, на фоне расставания с супругом она испытала серьезный стресс. Сейчас певице уже гораздо лучше, и голос вернулся, однако она продолжает восстановительные процедуры под наблюдением.

По словам одного из администраторов, работавших со звездой на шоу "Голос", на ее здоровье повлияло не только судебное разбирательство, но и недостоверные публикации в СМИ. По некоторым сообщениям, Пелагею обвиняли в том, что она якобы сама развалила брак своей ревностью и требовала с бывшего мужа 1,5 миллиона рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.07.2020 19:40
- гость -

Не кому глотку прочистить?
Быль не может, не старая ещё

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