Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
Как объяснил врач Лев Рудин, много лет наблюдавший артистку, на фоне расставания с супругом она испытала серьезный стресс. Сейчас певице уже гораздо лучше, и голос вернулся, однако она продолжает восстановительные процедуры под наблюдением.
По словам одного из администраторов, работавших со звездой на шоу "Голос", на ее здоровье повлияло не только судебное разбирательство, но и недостоверные публикации в СМИ. По некоторым сообщениям, Пелагею обвиняли в том, что она якобы сама развалила брак своей ревностью и требовала с бывшего мужа 1,5 миллиона рублей.
Комментарии
Не кому глотку прочистить?
Быль не может, не старая ещё