"Это просто ужас". Жители алтайского поселка требуют заасфальтировать дорогу

Более 70 родителей поселка Лесного Первомайского района пожаловались на плохую дорогу, ведущую от населенного пункта в соседние села муниципалитета. Об этом неравнодушные к проблеме жители написали в сообществе "Черное и Белое Барнаул".
По их словам, после того, как местной школе в 2019 году обрушился потолок, около 70 учеников стали возить на автобусе в село Санниково и поселок Фирсово.
"Все бы хорошо, но 3 км дороги от поселка Лесного до трассы "Бобровка — Фирсово" — это просто ужас. Дорога щебеночная, песочная, пыль стоит невозможная, постоянно как "гладильная доска" (вероятно, селяне имели в виду стиральную доску — прим. ред.), грейдер очень редко грейдирует, и если даже прогрейдирует, то это на пару дней, до ветра", — посетовали родители.
При этом ехать по столь проблемной дороге можно не быстрее 20 км/час, убеждены местные жители.
"Ехать по этой дороге можно не более 20 км/час, у школьного автобуса два рейса утром, один в обед и три вечером, дети в автобусе прыгают как на батуте, задыхаются от пыли, часто у детей головокружение и тошнота. Неужели нельзя проложить 3 км асфальта, чтоб не страдали учащиеся и обучение им было комфортно и радостно, а не "встряска" в школу и обратно", — сказано в обращении.
Также родители обратили внимание на то, что многие вынуждены по той же "волнистой-пылевой" дороге возить маленьких детей в садик, который находится в соседней Бобровке.
"Сейчас с 1 августа 2020 года планируется пришкольный летний оздоровительный лагерь, потом — 1 сентября, и опять "маленькие" жители поселка Лесного будут страдать от поездок на оздоровление и на учебу. Нету школы, нету садика в деревне – дайте, пожалуйста, нормальную дорогу!" — пожаловались местные жители.
Комментарии
автор гладильную доску со стиральной перепутал )))
может у него гладильная доска кривая
хотели жить на природе, черпайте полной ложкой))
люди стали забывать что такое стиральные доски ))) прогресс не остановить!
Н-да... Тот, кто писал, утюгом по стиральной доске водит?
6.07.2020 09:34
- гость -
если водить утюгом по стиральной доске, то кочек не почувствуешь.
То что вам продавцы участков обещали, что дорогу скоро заасфальтируют вовсе не значит, что это так
Там всегда так было, это же там где свадьбы проходят.
Денег нет и не будет
20 лет стабильности дают о себе знать, лижут только федеральные дороги. После съезда с федеральной трассы можно ставить табличку: "Дальше Путина Нет"
6.07.2020 09:52
- гость -
Делаем вывод - гладильная доска аналогична стиральной, все правильно написано)
зато у нас в конституции дети - достояние и приоритет государства! ни школы ни дет.сада.
6.07.2020 10:16
- гость -
плохо сётаки свою гнилую работу делаешь, даж в Алтайском крае за поправки Путина 72% при явке в 50%
6.07.2020 11:00
М
И какие-же новые возможности то у нас появилась в связи с этими поправками-то, и которых не было раньше - расскажи нам, раз они так тебе очень нравятся то?
Или кроме как пЫне щё пару сроков можно иметь народ, госсовет мутный, да несколько пожизненных сенаторов там ничё и нет то по существу?
Ну так пусть скинутся да заасфальтируют.
чего суетитесь?школу ликвиднули,значит и деревне дни сочтены. и дорога не нужна будет.