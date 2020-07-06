Еще четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

Еще четыре человека, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
"За сутки скончалось 4 человека: 1 — от COVID-19, 3 — иные причины смерти. Всего за весь период скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", — уточнили в оперштабе.
Общее число "ковидных" пациентов, скончавшихся в Алтайском крае, на 6 июля достигло 104. Напомним, сутками ранее оперштаб также сообщил о трех летальных случаях.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 124 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 4538.
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