Алтайский край занял 70 место в рейтинге российских регионов по доходам населения

Алтайский край занял 70 место из 85 в рейтинге российских регионов по доходам населения, следует из исследования РИА "Новости".
По данным агентства, за чертой бедности в 2019 году в регионе находились 17,6% населения, а за чертой крайней бедности — 2,6%. При этом среднее соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (уровень бедности) в Алтайском крае составило 1,30, когда средний показатель по стране равняется 1,65.
Последнее место в рейтинге заняла республика Тыва с результатом 0,97. В числе худших по уровню бедности регионов также оказались Республика Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Курганская область.
Отмечается, что на увеличение уровня бедности в стране повлиял мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса. Как полагают исследователи, его влияние в дальнейшем скажется на большем числе людей. Однако негативные эффекты экономики могут частично компенсироваться государственной поддержкой.
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