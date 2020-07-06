В Алтайском крае стартовал ЕГЭ по русскому языку

6 июля выпускники Алтайского крае приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Экзамены по этому предмету продолжатся и во вторник, 7 июля.
Следующим в расписании значится профильная математика. ЕГЭ по ней состоится 10 июля. 13 июля пройдут экзамены по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии.
ЕГЭ по иностранным языкам будут разделены на две части – письменная и устная. Первую можно будет сдать 20 июля, вторую – 22 и 23 июля.
Резервные дни для сдачи назначены на 24 июля (кроме русского и иностранного языков) и 25 июля.
Если экзамен по уважительной причине не будет сдан в июле, предусмотрены дополнительные дни в августе. 3 числа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 – по русскому языку, 7 – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части по иностранным языкам, 8 – любой из предметов.
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