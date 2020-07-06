Умер композитор Эннио Морриконе

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года, сообщает издание ANSA.
Причиной смерти музыканта стали осложнения, возникшие из-за падения, в результате которого он сломал бедренную кость. Морриконе скончался в ночь на понедельник, 6 июля, в одной из клиник Рима.
Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года. Маэстро прославился как автор саундтреков к известным фильмам, среди которых "Хороший, плохой, злой", "Однажды в Америке", "Профессионал", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка".
За свою карьеру композитор получил две статуэтки "Оскар" — за вклад в киноискусство в 2007 году и за музыку к "Омерзительной восьмерке" Квентина Тарантино в 2016-м.
Комментарии
Профессионал!
музыка из к ф сицилийский клан le clan des siciliens ((((
Классная музыка из спагетти-вестернов...Страны счастливой охоты, Маэстро...
Великий композитор, на музыке которого, выросли целые поколения! Спасибо Вам, Маэстро!!!!
А кто это? Зашел, чтобы специально такой вопрос задать
6.07.2020 15:47
- гость -
Не бери в голову,Бульдя!.. Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри — читай «Мурзилку» и дыши носом.(с)
Ну, умер и умер.©
Бурановские бабушки поумирали ни один патриот щей капустных не вспомнил...
15:47, зачем быть таким невежеством? если не знаешь - промолчи, мы лучше о тебе будем думать....