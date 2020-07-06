Еще у одного человека в Монголии подозревают бубонную чуму

Еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму выявили на западе Монголии у границы с Россией и Китаем, сообщает агентство Синьхуа.
Как отмечается, 15-летнего жителя региона Баян-Улгий доставили в медучреждение после того, как он съел мясо сурка. Представитель минздрава страны Дордж Нарангерель в ходе пресс-конференции призвал жителей не охотиться на сурков и не употреблять их в пищу.
Ранее в монгольской провинции рядом с границей Горного Алтая ввели карантин из-за бубонной чумы, которой заразились два человека. В воскресенья, 5 июля, также сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
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Американская бактериологическая лаборатория в Казахстане и чума в Монголии. Связь прослеживается?