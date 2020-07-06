Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей в России

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России во втором квартале 2020 года по сравнению с первым упала на 2% и составила 429 тысяч рублей. Однако это все равно на 5% больше, чем годом ранее, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование "Aвито Авто".
При этом Алтайский край стал лидером по доступности б/у авто, где средняя стоимость машины составила 306 тысяч рублей. Кроме того, в регионе отмечен рекордный рост продаж — за квартал этот показатель в крае вырос на 19%.
Отметим, что на втором месте по дешевизне автомобилей из б/у сегмента расположилась Омская область (327 тысяч рублей), а на третьем — Волгоградская область (343 тысячи рублей).
Самые же дорогие б/у авто в Московской области — 627 тысяч рублей, Ленинградской области — 533 тысячи рублей и в Краснодарском крае — 460 тысяч рублей.
Комментарии
Это и не удивительно. Такой хлам продают!
Не совсем корректная статистика. Если смотреть одну и ту же модель и год - то в кемеровской или новосибирской области и тем более в европейской части России будет значительно дешевле. А вот то что из всего многообразия машин в нашем регионе больше недорогих - это факт.