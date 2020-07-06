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Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет пребывания в больнице

, ИА "Амител"
Ирина Пекарская во время пожара надышалась угарным газом и осталась тяжелым инвалидом
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

В Пермском крае скончалась пострадавшая во время пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года Ирина Пекарская. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав.

"Девушка скончалась, подробности не разглашаем", — сообщили в ведомстве.

Во время пожара девушка надышалась угарным газом и заработала токсическое поражение мозга, на всю жизнь оставшись инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка. После трагедии Ирина находилась на лечении, а в последние годы не могла говорить и самостоятельно есть.

Напомним, что пожар в "Хромой лошади" произошёл 5 декабря 2009 года и унёс жизни 156 человек, еще более ста пострадали. Причиной возгорания послужил фейерверк, искра от которого попала в потолок, декорированный соломой. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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