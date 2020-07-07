Началась продажа авиабилетов на рейс Барнаул-Омск

В Барнауле началась продажа билетов на новый авиарейс Омск — Барнаул — Омск. Выполняет перелет авиакомпания "ЮтЭйр", пишет официальный сайт региона.
В Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова отметили, что это субсидированный рейс. Он включен в перечень маршрутов, субсидируемых в 2020 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №1242.
Уточнить информацию можно в кассах по телефонам: (3852) 54-31-00, 35-03-53.
Ранее amic.ru писал о том, что Авиакомпания Utair запустит рейсы из Барнаула в Омск с 3 мая. Полеты будут выполняться на лайнере ВС ATR 72 по средам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2174 рублей.
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