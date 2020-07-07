Барнаульский музыкант извинился за трек про Иисуса, который стал мемом

Барнаульский музыкант Геннадий Корчагин, который выпускает музыку под псевдонимом Павел Сатаненко, извился за трек "Господь-Господь", который стал мемом, благодаря соцсетям. Об этом сообщает "Подъем".
Корчагин пояснил, что это шуточная песня, которую он написал для друзей еще в 2013 году. Сейчас он забросил эту работу. По его словам, за семь лет песня в которой используется голос протоиерея Дмитрия Смирнова, обросла "скрытыми смыслами" и автор больше не хочет иметь к ней отношения.
Павел назвал себя православным и осудил богохульство, а свою композицию он оценил как "шутку на грани фола". Музыкант добавил, что все заработанные на песне деньги будут направлены на благотворительность.
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