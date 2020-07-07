Свыше 90 домов отремонтируют в Барнауле за счет средств Фонда капитального ремонта

В 2020 году 91 дом в Барнауле получит новую кровлю, фасад, лифт или инженерную систему. Работы будут выполнены за счет средств собственников, которые они отчисляли в краевой фонд капитального ремонта, пишет официальный сайт региона.
В настоящее время подрядчики работают почти на 40 объектах. Еще более 30 уже приняты в эксплуатацию.
Так, завершен ремонт дома на улице Островского, 31. Крышу сделали с утепленным чердачным помещением, системой снегозадержания и ограждением. Как отмечали собственники, проблемы с протекающей крышей наблюдались с 2005 года. На выполнение работ было направлено 5,5 млн рублей.
Комментарии
В 2020 году 91 дом в Барнауле получит новую кровлю, фасад, лифт или инженерную систему. Работы будут выполнены за счет средств собственников, которые они отчисляли в краевой фонд капитального ремонта, пишет официальный сайт региона.
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Ммм, какая прелесть - построят, отремонтируют за их же счёт. А могли и своровать.
У нас уже идёт ремонт! Вроде пока норм
У нас два дома вместо одного сделали.