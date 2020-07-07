Почти половина россиян живет на доходы меньше 15 тысяч рублей

Доля россиян с доходом меньше 15 тысяч в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос СК "Росгосстрах Жизнь".
Вместе с тем увеличилась и доля крайне бедного населения, которое живет на доходы меньше пяти тысяч рублей. Каждый пятый сообщает о падении доходов, а каждый десятый о полной потере заработка.
Почти 45% россиян живут с доходом меньше 15 тысяч рублей. Доля тех, кто получает больше 15 уменьшилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а тех, кто получает больше 25 тысяч рублей с 36,2% до 27,1%.
Больше всего людей с доходом от 5 до 15 тысяч, согласно опросу, проживает в Кабардино-Балкарии (56,3%), Астраханской области (55%), Ставропольском крае (52,6%), Новгородской (42,9%) и Волгоградской (48,3%) областях.
Комментарии
20 лет. Итоги.
Почти 45% россиян живут с доходом меньше 15 тысяч рублей.
И хотят пересесть/сесть на велосипед (говорят, вполне за десятку можно купить).
Алтайский край попал в число регионов с самой низкой зарплатой.
7 июня 2020 г., 17:09, ИА "Амител"
13:09
Я тоже хочу купить, что бы бухим ездить!