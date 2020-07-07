Подписчики отчитали российского блогера за фото на гейзерном озере в Республике Алтай

Российский тревел-блогер Эльнар Мансуров приехал на Алтай, чтобы поделиться его красотой с подписчиками, но наоборот поймал массу негативных комментариев. Причиной стала его фотография на гейзерном озере.
Проблема в том, что Эльнар решил затащить на воду каяк, что и разгневало общественность.
"В озере даже купаться нельзя, а вы каяк притащили"; "Свинство"; "Грустно и противненько на душе от этого"; "Зачем вы вообще претесь в такие места, если нет к ним уважения", — написали под постом люди.
Есть вероятность, что блогер рискует повторить историю модели Чиры Ковальски, которая в 2013 году решила нагишом сфотографироваться на священных местах алтайских шаманов, а в итоге ее фото попали в прокуратуру.
Комментарии
Чиры Ковальски
Дочь пингвина Ковальски?
А чего, бабская нагота может оскорбить духов? Нет ли тут пропаганды гомосексуализма?
Российский г...но-блогер Эльнар Мансуров - вот так правильно.
А вообще я бы посадил на годок, что-бы другим неповадно было. Моральный уро....д.
7.07.2020 14:14
- гость -
Посадить за что именно?
7.07.2020 14:18
Евгений Да хотя бы на кол.
14:14
- гость -
Ну проплыл и проплыл, какие проблемы? Язычники совсем уже.. А может Митрополиту Кириллу пожаловаться?
Кто все эти люди? Чиры-эльнары, блогеры-шмогеры. Лезут везде, а уважения и деликатного отношения нет совсем. Да и не красоты или достопримечательности их интересуют. Пиар и заработок. Чисто бизнес, ничего личного. Работать же не нужно, катайся да фотайся.)))
14:50
Guest
А это не вы Гитлера цитировали?
7.07.2020 14:57
- гость -
Вот умели бы читать, глупых вопросов не задавали бы.)))
Гость 14.32, когда по могилам твоих родственников будут топтаться, ты очень будешь рад?
7.07.2020 15:47
- гость - Вы когда кушаете отделяйте мух от котлет. А то дойдет до того что вы всех мужчин посадите за наличие орудия изнасилования.
15:47
- гость -
Несколько лет назад, бульдозером на Горе могилы утюжили и никто не возмущался. У вас нет там родственников? Где вы были?