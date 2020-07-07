Сотрудники алтайской ФСБ задержали молодого последователя ИГИЛ. Видео

В аэропорту Барнаула задержали иностранца, который работал на террористов ИГИЛ*. 22-летний выходец из Средней Азии собирался вылететь в Москву, а затем перебраться на Ближний Восток для участия в боевых действиях.
Предварительно установлено, что иностранец проживал в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность. Он установил связь с лицами, причастными к деятельности террористической организации и выразил желание примкнуть к их рядам.
За денежное вознаграждение молодой человек собирал информацию о местах массового скопления людей в Барнауле, а также делал их детальные фотографии. Задержанный заявил, что действовал осознанно.
* — запрещенная в России террористическая организация
Комментарии
«Нужны стране»: Путин пригласил мигрантов в Россию
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Российская экономика, получившая мощный удар от коронавируса и падения цен на нефть сможет восстановиться благодаря наплыву мигрантов. Страна крайне заинтересована в приезде гастарбайтеров, заявил в пятницу, 3 июля, президент Владимир Путин. В то же время в России число собственных безработных граждан к осени вырастет до 20 млн, считают эксперты.
«Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Я уж не говорю о ветеранах, которые всей своей жизнью заслужили, но в целом, если говорить о перспективах, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующей профессии», — цитируют президента «РИА Новости».
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Спасибо, отец не родной!
Мое мнение, что это приказ, что бы в каждом городе местная ФСБ нашла и задержала сотрудника ИГИЛ.
И ещё скоро у нас должны вычислить, задержать и обезвредить какого-нибудь ученика школы или студента, готовящего терракт в своем или ином учебном заведении.
7.07.2020 17:16
- гость -
Тоесть сказать иначе - страна заинтересованна в тех кто будет работать за доширак и не бузить, если узнает, что начальство черпает икру ковшиком из ведра?