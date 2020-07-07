Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков задумался о смене гражданства

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков задумался о смене спортивного гражданства, сообщает "Лента.ру".
Чемпиона мира по бегу с барьерами объяснил, что очень не хочет идти на подобный шаг, однако и категорические "нет" он сказать тоже не может и "эту дверь" спортсмен решил оставить для себя открытой.
Схожую позицию высказала и Анжелика Сидорова, а до этого трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики просрочила срок уплаты штрафа в размере пяти миллионов долларов за факт махинации с антидопинговыми пробами. Из-за этого российские легкоатлеты лишились возможности участвовать в международных соревнованиях, а также выступать под нейтральным флагом.
Позднее всемирная ассоциация легкой атлетики отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.
Комментарии
Беги,Сергей! Беги!
пошла жара
и правильно сделает, если он не нужен стране, на кой ему такая страна
Патриотично, на фоне новой Конституции.
Так точно, товарищ капитан!
5 мультов зажали. Да выплатите вы с денег полковника Захарченко. О, блин и тут хохлы нагадили, заваруха пошла с одного -ко и его тренера -ко. Ну, блин!
Ну если он хочет бегать не только в Барнауле по "лыжне здоровья" и соревноваться не только с бийскими бегунами, то пора валить из этой страны.
Валил бы и комментаторов с собой забрал.
Ну вот ,начали стартовать,с кем останемся? Видимо с патриотами.
18:13
- гость -
Валил бы и комментаторов с собой забрал.
Братишка спортсмен-патриот-подпивас, пивка подлить?
7.07.2020 18:13
- гость -
Валил бы и комментаторов с собой забрал.
Нафиг ты ему нужен.
Поддерживаю и Сергея, и других спортсменов, оказавшихся в подобной ситуации.
Он быстро забыл кто его взрастил. Алчность превыше всего.
Поддержу Сергея! Ничего он не забыл, это его поставили в такие условия, когда категорически нельзя терять свою квалификацию.
"Задумался", журналисты теперь экстрасенсами стали? Или как всегда балаболами.
Валил бы и комментаторов с собой забрал.
Нафиг ты ему нужен.
А здесь он кому нужен?
7.07.2020 18:13
- гость -
тебя - первого.
7.07.2020 18:25
Житель Барнаула
он маме хату купил, так что, кто взрастил, он помнит. А если ты считаешь, что тебя ПэЖэ взрастил, то можешь так и передать своим родителям.
У нас разрушили не только экономику, социалку, но и даже легкую атлетику. Легкоатлетам запретили выступать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.