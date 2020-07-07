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Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков задумался о смене гражданства

, ИА "Амител"
Сказать себе категорическое "нет" он не может
Фото: sovsport.ru

Фото: sovsport.ru

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков задумался о смене спортивного гражданства, сообщает "Лента.ру".

Чемпиона мира по бегу с барьерами объяснил, что очень не хочет идти на подобный шаг, однако и категорические "нет" он сказать тоже не может и "эту дверь" спортсмен решил оставить для себя открытой.

Схожую позицию высказала и Анжелика Сидорова, а до этого трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики просрочила срок уплаты штрафа в размере пяти миллионов долларов за факт махинации с антидопинговыми пробами. Из-за этого российские легкоатлеты лишились возможности участвовать в международных соревнованиях, а также выступать под нейтральным флагом.

Позднее всемирная ассоциация легкой атлетики отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.07.2020 17:52
Гость

Беги,Сергей! Беги!

7.07.2020 17:52
-гость-

пошла жара

7.07.2020 17:54
A1isa

и правильно сделает, если он не нужен стране, на кой ему такая страна

7.07.2020 17:56
- гость -

Патриотично, на фоне новой Конституции.

7.07.2020 18:00
- гость -

Так точно, товарищ капитан!

7.07.2020 18:02
- гость -

5 мультов зажали. Да выплатите вы с денег полковника Захарченко. О, блин и тут хохлы нагадили, заваруха пошла с одного -ко и его тренера -ко. Ну, блин!

7.07.2020 18:02
- гость -

Ну если он хочет бегать не только в Барнауле по "лыжне здоровья" и соревноваться не только с бийскими бегунами, то пора валить из этой страны.

7.07.2020 18:13
- гость -

Валил бы и комментаторов с собой забрал.

7.07.2020 18:14
гость

Ну вот ,начали стартовать,с кем останемся? Видимо с патриотами.

7.07.2020 18:16
- гость -

18:13
- гость -
Валил бы и комментаторов с собой забрал.

Братишка спортсмен-патриот-подпивас, пивка подлить?

7.07.2020 18:20
- гость -

7.07.2020 18:13
- гость -
Валил бы и комментаторов с собой забрал.

Нафиг ты ему нужен.

7.07.2020 18:21
- гость -

Поддерживаю и Сергея, и других спортсменов, оказавшихся в подобной ситуации.

7.07.2020 18:25
Житель Барнаула

Он быстро забыл кто его взрастил. Алчность превыше всего.

7.07.2020 18:29
Kertis

Поддержу Сергея! Ничего он не забыл, это его поставили в такие условия, когда категорически нельзя терять свою квалификацию.

7.07.2020 18:33
Гость

"Задумался", журналисты теперь экстрасенсами стали? Или как всегда балаболами.

7.07.2020 18:37
- гость -

Валил бы и комментаторов с собой забрал.

Нафиг ты ему нужен.

А здесь он кому нужен?

7.07.2020 18:37
- гость -


7.07.2020 18:13
- гость -
тебя - первого.

7.07.2020 18:39
- гость -


7.07.2020 18:25
Житель Барнаула

он маме хату купил, так что, кто взрастил, он помнит. А если ты считаешь, что тебя ПэЖэ взрастил, то можешь так и передать своим родителям.

7.07.2020 18:57
- гость -

У нас разрушили не только экономику, социалку, но и даже легкую атлетику. Легкоатлетам запретили выступать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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