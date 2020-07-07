Несколько человек угнали и сожгли автомобиль в Барнауле

В Барнауле ищут угонщиков отечественной машины. Видеозапись, на которой запечатлены предполагаемые преступники, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"В ночь на 1 июля неизвестные совершили угон т/с отечественного производства, который в дальнейшем сожгли на территории Ленинского района. В совершении данного преступления подозреваются и разыскиваются трое парней", — говорится в сообщении.
На самой записи момент угона не показан. На видео видно, как группа молодых людей, вероятно, приобретает алкоголь в ночное время и принимается распивать его под камерами видеонаблюдения.
Граждан, которые могут обладать информацией о подозреваемых, просят сообщать администратору паблика.
Комментарии
Похмелье наступает тяжкое - балабесы спалились по полной.