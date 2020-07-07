В ВОЗ назвали случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии неопасными

Всемирная организация здравоохранения сочла случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии неопасными. Представитель организации отметила, что они следят за развитием ситуации, пишут "РИА Новости".
"На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", — сказала Маргарет Харрис.
Случаи заражения бубонной чумой были зафиксированы в Монголии на границе с Россией. В больницу доставили мужчину у женщину, которая находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек Причиной заражения стало то, что оба они съели сырое мясо сурка.
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