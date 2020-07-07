Адвокат Михаила Ефремова заявил о плохом состоянии здоровья актера

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает актера Михаила Ефремова, заявил, что артист подавлен и плохо себя чувствует. Об этом он рассказал в интервью изданию "Собеседник".
"Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит", – поделился юрист.
По его мнению, Ефремов все еще не отошел от шока после смертельной аварии.
Как объяснил адвокат, он запретил актеру смотреть новостные передачи и ток-шоу, поскольку тот может увидеть семью погибшего или комментарии других знаменитостей, что приведет к ухудшению его самочувствия. По его словам, Ефремов смотрит только спортивный телеканал и "Культуру".
Ранее Пашаев заявил о достаточных доказательствах невиновности артиста и заявил, что признания вины сейчас ничего не значат.
Комментарии
надо же какой цирк развели. думают этого козла пьяного жалко комуто? пострадавших жалко. а этого черта садить и чтоб сидел как положено ПО ЗАКОНУ