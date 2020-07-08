Врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Instagram рассказал подписчикам об опасности грибов. Он отметил, что люди зря считают грибы "лесным мясом" и верят в их пользу.
Мясников пояснил, что белка в грибах всего три процента, но при этом они плохо усваиваются из-за высокого содержания хитина, который не переваривается.
Витамины, по словам доктора, при термической обработке грибов исчезают, но все вредные вещества из почвы, в том числе, соли тяжелых металлов, остаются. По этой причине грибы выращивают искусственно, чтобы контролировать состав почвы и воды.
Комментарии
а кто расскажет про опасность доктора Мясникова?
а жить вообще вредно. а езе более вредно носить намордники и перчатки. но ничего - заставляют. а грибы не троньте, черти. жрали и будем жрать. Ишь че заахнулись пропагандой против горибов.
Сигареты вообще - ЯД, а их свободно продают травят умышленно народ. А тут грибочки вредными начали считать.
- Грибы!!!
- Что?
- Грибы отсюда, доктор Мясников!
Даешь по три новости с Мясниковым каждый день!
8.07.2020 08:59
krash
Сигареты вообще - ЯД, а их свободно продают травят умышленно народ.
Выхлопы от твоего авто ядовитее в сотни раз.
очередной ушат мясных помоев...
Некоторые грибы могут вообще перевернуть взгляд на мироздание
а, ну все понятно. Ждем новостей о вреде лесных ягод и опасности сжигания хвороста. Проплаченный укурок.
09:51
Это если врачи успеют откачать.