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Доктор Мясников рассказал об опасности грибов

, ИА "Амител"
Врач отметил, что они плохо усваиваются
Фото: redler.ru

Фото: redler.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Instagram рассказал подписчикам об опасности грибов. Он отметил, что люди зря считают грибы "лесным мясом" и верят в их пользу.

Мясников пояснил, что белка в грибах всего три процента, но при этом они плохо усваиваются из-за высокого содержания хитина, который не переваривается. 

Витамины, по словам доктора, при термической обработке грибов исчезают, но все вредные вещества из почвы, в том числе, соли тяжелых металлов, остаются. По этой причине грибы выращивают искусственно, чтобы контролировать состав почвы и воды.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.07.2020 08:59
Димон

а кто расскажет про опасность доктора Мясникова?

8.07.2020 08:59
krash

а жить вообще вредно. а езе более вредно носить намордники и перчатки. но ничего - заставляют. а грибы не троньте, черти. жрали и будем жрать. Ишь че заахнулись пропагандой против горибов.
Сигареты вообще - ЯД, а их свободно продают травят умышленно народ. А тут грибочки вредными начали считать.

8.07.2020 09:05
- гость -

- Грибы!!!
- Что?
- Грибы отсюда, доктор Мясников!

8.07.2020 09:27
- гость -

Даешь по три новости с Мясниковым каждый день!

8.07.2020 09:31
- гость -

8.07.2020 08:59
krash
Сигареты вообще - ЯД, а их свободно продают травят умышленно народ.

Выхлопы от твоего авто ядовитее в сотни раз.

8.07.2020 09:32
- гость -

очередной ушат мясных помоев...

8.07.2020 09:51
- гость -

Некоторые грибы могут вообще перевернуть взгляд на мироздание

8.07.2020 09:53
- гость -

а, ну все понятно. Ждем новостей о вреде лесных ягод и опасности сжигания хвороста. Проплаченный укурок.

8.07.2020 09:54
- гость -

09:51

Это если врачи успеют откачать.

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