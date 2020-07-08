Фигурист Илья Авербух заявил о своих отношениях с "Папиной дочкой"

Звезда фигурного катания Илья Авербух и звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова заявили о своих отношениях, сообщает Starhit.
После громкого развода с Ириной Лобачевой 46-летний фигурист предпочитал скрывать имена своих избранниц, а в последнее время и вовсе называл себя холостяком. Однако журналисты заметили его в компании 25-летней Лизы Арзамасовой, которая держала его за руки и не сводила с него глаз.
Позднее актриса подтвердила догадки прессы, отметив, что в подробности вдаваться не собирается. Авербух также заявил об отношениях, однако сказал, что не хочет "устраивать из личной жизни шоу".
Отметим, что разница в возрасте между Арзамасовой и Авербухом составляет 21 год, а от прошлого брака у звезды фигурного катания остался 16-летний сын Мартин.
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