"Это невыносимо". Барнаульцы обвиняют застройщика в нарушении режима тишины

Жильцы многоквартирных домов рядом с ТЦ "Лента" и "Волна" недовольны начавшимся строительством жилого комплекса на ул. Власихинской. Люди жалуются на сильный грохот, от которого не спасают даже закрытые окна квартир. Жильцы возмущены тем, что работы не прекращаются в субботу и воскресенье.

"У меня ненормированный рабочий день, часто работаю по ночам. Выходные – единственная возможность выспаться, но техника "долбит" с 9 утра. Чтобы отдохнуть, уезжаю на дачу к родителям. Хорошо, что у них она есть, а многим некуда "сбежать", – говорит жительница квартала "Лазурный" Елена.

По словам горожан, а в будние дни шум со стройплощадки иногда доносится с 7.00. Согласно региональному закону о тишине, в понедельник-пятницу девелопер не может шуметь раньше 8.00, в субботу – раньше 9.00, а вот воскресенье проводить громкие работы ему вообще запрещено.

"Живу напротив стройки, в субботу работы начались в 9.00. Мы понимаем, что это законно, но почему нельзя дать людям выспаться? Начните хотя бы после 11.00. В воскресенье они вообще не имеют права работать. Это нарушение наших прав. Вокруг живут в основном молодые семьи с детьми, малыши днем не могут заснуть, капризничают. Невыносимо", – жалуется жительница дома на ул. Власихинской Татьяна.

В компании "Адалин-Строй" сообщили amic.ru, что разберутся в причинах нарушения режима тишины, но просят жителей подождать несколько недель: к концу месяца грохот прекратится.

"Начало строительства неизбежно связано с проведением шумных работ. Компания ведет работы в установленном законом режиме. Со своей стороны также усилим контроль за подрядными организациями на площадке, чтобы не допускать нарушений режима тишины. "Адалин-строй", как компания-застройщик, приносит свои извинения за доставленные жителям близлежащих кварталов неудобства и старается максимально быстро завершить шумные работы. Ориентировочный срок завершения наиболее шумных работ – 30 июля", – отметили в компании.

Что строят между "Лентой" и "Волной"?

Компания "Адалин-Строй" возводит на ул. Власихинской жилой комплекс из четырех многоквартирных домов. По оценкам застройщика, в нем будут проживать до 4 тыс. человек. Также компания предусмотрела огромную зону парковки на 800 автомобилей, просторный закрытый двор с беговой дорожкой и зелеными "островами".

Проект представили архитекторам градостроительного совета в конце мая 2020 года, однако они отправили его на доработку. Эксперты посчитали, что жилой комплекс создаст коллапс на ул. Власихинской, которую каждое утро парализует огромная пробка. Поэтому поставить еще один светофор, чтобы организовать въезд на территорию жилого комплекса, невозможно.

Архитекторы раскритиковали проект еще из-за отсутствия на территории микрорайона детского сада и школы. Учреждения в других кварталах, куда будут вынуждены отправлять детей жильцы строящегося ЖК, перегружены, мест в них и так не хватает. Однако в компании отметили: по условиям аукциона, строительство соцобъектов не предусмотрено.

Месяц ушел у застройщика, чтобы доработать проект и исправить замечания. В конце июня компания получила разрешение на возведение дома, завезла технику, строительные материалы и приступила к работам.

По закону "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края" запрещено шуметь:

С 22.00 до 8.00 с понедельника по пятницу включительно;

С 22.00 до 9.00 в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни;

С 13.00 до 15.00 – это "часы тишины". Нельзя шуметь в квартирах и подъездах в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях;

С 20.00 до 9.00 в будние дни и по субботам (а в воскресенье круглосуточно) нельзя будет делать ремонт. Правило не касается многоквартирных домов, построенных менее полутора лет назад