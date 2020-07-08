В Барнауле пожарные спасли от гибели 15 человек

В ночь с 7 на 8 июля в Барнауле произошел серьезный пожар, в результате которого огнеборцы спасли от гибели 15 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Возгорание случилось в одной из квартир девятиэтажного жилого дома по улице Весенняя. К приезду спасателей в подъезде на 8-9 этажах было сильное задымление. Пожарные сразу же сформировали звено газодымозащитной службы и приступили к эвакуации жильцов. В общей сложности из дома вывели 15 человек, в том числе четверых детей.
На тушение огня пожарным потребовалось около десяти минут. Еще полчаса ушло на устранение последствий возгорания. В общей сложности в операции задействовали семь человек личного состава и три единицы техники. Предварительная причина случившегося – неосторожность при курении.
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