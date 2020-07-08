В Горном Алтае 11 человек попали в больницу после того, как поели медвежатины

В Турочакском районе Республики Алтай десять человек обратились за медицинской помощью с признаками трихинеллеза. Еще одного заболевшего выявили в Горно-Алтайске, сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.
Как установили в ведомстве, все заболевшие съели мясо бурого медведя, которое не проходило санитарно-ветеринарную экспертизу и содержало капсулированные личинки трихинелл.
Отмечается, что в Турочакском районе врачи ежегодно регистрируют случаи заболевания трихинеллезом. Все они связаны с употреблением мяса медведя.
Трихинеллез встречается не только у медведей, но и у свиней, собак, кошек, многих видов диких плотоядных, грызунов и человека. Половозрелые трихинеллы паразитируют в тонких кишках, а их личинки — в мышцах своих хозяев.
Эти личинки устойчивы к воздействию внешней среды. Они не гибнут при длительной заморозке, устойчивы к кипячению и не погибают при подогреве в микроволновке. Человек заражается, если съедает мясо с такими "мини-червячками". В народе эту болезнь называют "одутловаткой", потому что она сопровождается отеком век и лица, а также лихорадкой, поносом и болью в мышцах.
Комментарии
Не оскорбляйте чувств истинных мурлындцев. Они всю жизнь питались медвежатиной и ничего. Просто медведь не тот попался.
21й век...
такая зараза на всю жизнь, просто так избавиться не получится.
Месть живой природы.
Мишку жалко, болел несчастный, мучился, а потом ещё и убили его
8.07.2020 13:44
- гость -
Лучше б дальше мучился...
13:54Евгений
А полечить? А потом и убить, людям какая польза была бы, а теперь будут всю жизнь мучиться...
А фото того самого медведя, или нас опять обманывают?