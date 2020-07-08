В России выросли продажи бюджетных смартфонов сразу после выплат на детей

В России выросли продажи смартфонов сразу после выплат на поддержку семей с детьми от 3 до 16 лет, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных ритейлеров.
Всплеск продаж зафиксировали в первые дни июня и июля, то есть сразу после получения выплат. Как отметил собеседник издания, показатели "были практически на уровне предновогодних".
При этом покупали смартфоны преимущественно до 10 тысяч рублей — именно столько платили за ребенка. Продажи устройств в этом ценовом сегменте выросли на 48%, отметили ритейлеры.
О резко возросшем спросе на бюджетные девайсы сообщили "Связной", "М.Видео-Эльдорадо", "Вымпелком" и МТС. При этом по данным "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в тройке лидеров по количеству проданных устройств были Samsung, Honor и Xiaomi, а по выручке — Samsung, Apple и Honor.
Напомним, что из федерального бюджета на детские выплаты выделили 548 миллиардов рублей.
Комментарии
а иначе как домашку было делать?
ноут стоит 60 тысяч
"Напомним, что из федерального бюджета на детские выплаты выделили 548 миллиардов рублей."
Хороший подарок ритейлу сделали. Это ж сколько теперь телефонизированных сорванцов от 3 до 16 лет по улицам бегает.)))
я за 27 купил ноут
никак QR коды будут вводить как в мАскве...
щас подтянут пятки к ушам
что вообще платить не надо было
лично у меня все деньги ушли на лекарства и больницы
плюс продукты
Сборы в школу начались. К дистанци онке готовятся
И что такого? Сейчас это вещь первой необходимости и стоит в районе 4 т.р.
Дети хотят смартфон, даже больше чем жрать