Сотрудник полиции спас двух тонущих женщин в Алтайском крае

Водитель-сотрудник ОМВД России по Шипуновскому району прапорщик внутренней службы Андрей Михайлов спас двух тонущих жительниц Поспелихинского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В конце июня женщина и ее дочь в ветреную погоду отдыхали на озере недалеко от села Шипуново. Когда они оказались посреди водоема, ветер усилился, и они не справились с течением.
"Сотрудник полиции, который вместе с семьей находился неподалеку от озера Вахитово, услышал крики о помощи и увидел посреди водоема двух тонущих людей, которых уносило течением. Мгновенно оценив обстановку, полицейский незамедлительно бросился в воду. Преодолев сильное течение, он доплыл до обессиливших утопающих и помог им добраться до берега", — рассказали в ведомстве.
Сейчас жизням и здоровью женщин ничего не угрожает.
Комментарии
Как правильно заметила редакция, даже сотрудник полиции может иной раз спасти человека-двух!
Молодец! Хорошо рядом оказался!
8.07.2020 17:27
- гость -
ну ты и урод