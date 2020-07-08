Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло на бийской трассе в среду вечером, 8 июля. Об этом пишет паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на информацию краевого ГУ МЧС.
Авария произошла на бийской трассе недалеко от перекрестка Старая Чемровка — Шубенка. После столкновения один из автомобилей вылетел в кювет, другой загорелся.
В результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Их госпитализировали в Бийск. О характере травм пострадавших не уточняется.
На месте работали пожарные, они ликвидировали возгорание, которое возникло из-за столкновения.
Ранее amiс.ru писал, что в понедельник, 6 июля, в Барнауле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Тогда водитель "Жигулей" на высокой скорости врезался в движущийся через перекресток Nissan Tiida, в результате чего отечественное авто отлетело в светофор, который затем упал на припаркованный рядом внедорожник Toyota Surf.
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