Не поддается логике. Водители устроили два странных ДТП в Бийске

Видеозаписи двух необычных ДТП в наукограде опубликовали в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
"Что там в Бийске происходит? Концентрация неадекватных ДТП просто зашкаливает", — гласит подпись к посту.
На одном из видео автомобиль остановился перед пешеходным переходом, а затем медленно повернул на перекрестке. Почему-то водитель не выкрутил руль обратно. Автомобиль на низкой скорости протаранил ограждение и медленно опрокинулся на бок.
Во втором ролике машина с поврежденным бампером также пытается войти в поворот. Но если в первом случае водитель "забыл" выкрутить обратно руль, то во втором нога словно прилипла к педали газа.
После непродолжительного дрифта иномарка таранит мусорку на автобусной остановке и при этом автолюбитель продолжает упорно давить на газ. Поняв, что пути вперед нет, он все-таки включает заднюю передачу и скрывается с места аварии.
Очевидцы утверждают, что оба автолюбителя были в состоянии опьянения.
Комментарии
Может они свободомыслящие