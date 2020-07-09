Алтайского экс-замминистра здравоохранения осудят за взятку в виде ремонта квартиры

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по делу бывшего замминистра здравоохранения региона Елены Кравец. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Генпрокуратуре.
В обязанности чиновницы входило обеспечение населения лекарствами и медицинскими изделиями. Она участвовала в проведении закупок от лица государства.
Следствие считает, что в в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
Уголовное дело в отношении чиновницы направлено в суд для рассмотрения.
Комментарии
Он же не понял, что только Сердюков, Васильева и приближенные к телу императора могут тырить и при этом еще смеяться над судилищем. НЕ ВИНОВАТ (пересмотрел телевизор)
Я уж грешным делом сначала про Попова подумал....Фух.Не он.
Дадут условный срок, на этом и всё. Это же не "подлец" Фургал который продал правительственную яхту Хабаровского края и урезал доплаты бывшим госслужащим и депутатам.
окак
она еще при чернобровине засела
что этот что илыкомов все в шоколаде
лена-лена...