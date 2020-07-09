Бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова прорекламировала Алтай

Бывшая участница "Уральских пельменей", актриса и телеведущая Юлия Михалкова на своей странице в Instagram прорекламировала отдых на Алтае.
По словам Михалковой, ее подруги в период отпусков страдают от того, что не знают куда бы им съездить на отдых. Тут-то на помощь опечаленным женщинам и пришла Юля, которая считает, что "ваши Мальдивы и Альпы рядом не стояли с нашим Алтаем". Актриса отмечает, что на Алтае она была и знает о чем говорит, а слова закрепляет фотографиями.
"Алтай открыт для ценителей комфортного, расслабленного отдыха, уюта и уединения. Разумеется, здесь рай и для любителей экстрима, активного образа жизни, для тех, кто на фоне неприступной природы намерен победить себя", — пишет девушка в одном из двух своих постов.
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