Суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации города Барнаула Александру Алексеенко. Об этом сообщает следком по Алтайскому краю.
Следствие установило, что с января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от учредителей общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло деятельность по транспортировке сточных вод, взятку в размере 1,3 млн. рублей. За эти деньги Алексеенко должен был обеспечить предприятию все условия для работы с максимальной выгодой.
Свою вину бывший чиновник признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере полученной взятки.
Комментарии
Бывшего вице-мэра Барнаула приговорили к пяти годам тюрьмы
Может он оппозиционер и его подставили?
пересажайте всех этих тв@рей !!!!! и их отпрысков , а у сосалок все отберите что бы пешком ходили! а то мне девушки не дают ))) думают что они достойны тоже очень красивой жизни, ничего не делая кроме как дудеть в свисток из силикона))) потому что я ей лексуса не могу подарить