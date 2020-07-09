Главврача барнаульской поликлиники уволили после скандала с зарплатами

Главный врач детской поликлиники Барнаула №9 Вячеслав Голдаев был уволен по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
Поводом стал скандал с зарплатами и премиями, о которых работники учреждения рассказали региональному отделению партии "Яблоко". Выяснилось, что некоторым из сотрудников не платили стимулирующие выплаты, премиальные и неверно считали районный коэффициент.
Кроме того, прокуратура признала, что в поликлинике существует конфликт интересов, поскольку главврач учреждения был заинтересован в начислении премиальных для своей супруги.
"На наш взгляд, выявленные нарушения при начислении зарплаты лишь вершина айсберга. В поликлинике только врачей и средних медицинских работников около двухсот человек, умножьте на восемнадцать, именно столько лет был главным врачом Голдаев, и получится страшно подумать какая сумма", — прокомментировали ситуацию в партии.
Комментарии
Похожая ситуация и в Диагностическом, но там подвязки покрепче...
зато у нас + 224 за сутки
как это уволили?А уголовное дело о хищении?А возврат недоначисленных средств работникам?А проверка бухгалтерии? как это просто уволен? Ни фига подобного-прокуратура должна уже возбудиться а доблестный ОМОН сделать выемку документов...
А диагностическом центре просто некорректно зарплату считают ! Вот так !!!
Одна из лучших детских поликлиник... Что же творится в других?