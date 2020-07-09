Метеорологи рассказали об изменениях климата в ближайшие пять лет

Специалисты Всемирной метеорологической станции опубликовали прогноз по изменениям климата на ближайшие пять лет. Из него следует, что среднегодовая температура будет на 1 градус выше доиндустриального уровня, пишет "РИА Новости".
Эксперты отмечают, что в ближайшие пять лет среднегодовая температура может превысить отметку в 1,5 градуса.
"Данное исследование показывает, что перед нами стоят сложные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата - удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2°С по сравнению с доиндустриальным периодом и продолжать усилия по ограничению повышения температуры еще больше - до 1,5°С", — отметили в организации.
При этом метеорологи не учитывают влияние пандемии на климат, хотя оно может значительно скорректировать показатели.
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