Тренер Сергея Шубенкова не верит, что спортсмен может сменить гражданство

Тренер Сергея Шубенкова не верит, что спортсмен готов сменить гражданство. Об этом Сергей Клевцов сообщил агентству ТАСС. Ранее Шубенков в эфире "Матч ТВ" заявил, что при неблагоприятных обстоятельствах не исключает для себя смены спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.
"Я не думаю, что последние слова Шубенкова о том, что он якобы может сменить гражданство, стоит расценивать всерьез. Для себя вариант переезда в другую страну я исключаю. Да и он, думаю, тоже. К сожалению, я предполагаю, что мой спортсмен может быть надолго лишен права выступать за рубежом. Но очень хочется думать, что этого не произойдет", — заявил Клевцов.
Тренер надеется, что спортивные власти России все-таки смогут добиться, чтобы их лучшие спортсмены не сидели безвылазно дома, а прославляли на международных турнирах свою страну.
Напомним, Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной может стать отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок штраф в размере 5 миллионов долларов, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его подозревают в нарушении антидопинговых правил.
Комментарии
не молодеет же. лет 5 назад надо было, а сейчас отбегался и отпрыгался. спекуляция одна
отбегался и отпрыгался
В прошлом году на чемпионате мира второе место занимал. Если не будет тянуть, то шанс ещё есть.
Спортивный век короток, сопли жевать долго не получится.
Усэйн Болт закончил спортивную карьеру в 31 год. Шубенкову уже 30. Года три еще можно побегать, если разрешат.