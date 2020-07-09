Массовое отключение света произошло в Барнауле

Сразу в нескольких районах Барнаула единовременно отключилась электроэнергия. В некоторых домах свет отключился, но сразу все вернулось к норме, а где-то энергии нет до сих пор.
В частности, об отключениях сообщили жители домов по Социалистическому, Красноармейскому, Строителей, Папанинцев. На проспекте Ленина и Димитрова тоже нет света. Светофоры не работают. Временно электроэнергия пропала в домах по всей улице Власихинской.
Авария произошла на сетях МРСК, на третьей подстанции, которая питает центр города, нет ни основного, ни резервного питания. О том, когда последствия аварии устранят и в чем ее причина сообщат позже.
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Комментарии
Молния ударила,вот и свет погас.
Да дали уже.
Адронный коллайдер запустили!
А вы и не заметили?
В поселке восточный